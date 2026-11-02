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Beşiktaş'ta metrobüs arızası Zincirlikuyu yakınında seferleri aksattı

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Beşiktaş'ta Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın arızalandı. Yolu kapamasıyla seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu; yolcular başka araca yönlendirildi ve metrobüs kaldırılınca seferler normale döndü.

??????? Beşiktaş'ta, arızalanan aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Avcılar istikametinde seyreden metrobüs, Zincirlikuyu Durağı'na yakın bir bölgede arızalandı.

Aracın yolu kapaması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluşurken, duraklarda bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.

Arızalanan metrobüsteki yolcular, başka bir araca yönlendirildi.

Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA
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