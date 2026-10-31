İddiaya göre Avcılar'da araçtakiler sürücünün önünü kesip plaka söktü

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İstanbul Avcılar'da bir araç ve içindekiler, yolda tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan indi cep telefonuyla kaydedildiğini anlayınca aracının plakalarını söktü. Aynı plakalı aracın yine 1 yıl önce de Avcılar'da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün Avcılar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde tartışan 2 araç sürücüsünden birisi, tartıştığı aracın önünü kesti. Araçtakiler araçtan inerken tartışma yaşandı. Şahısların ceza yememek için aracın plakasını söktüğü de görüldü.

1 yıl önce de trafikte tartışma çıkmış

Aynı aracının 1 yıl önce de yine Avcılar'da trafikte kavga ettiği polisin araya girmesiyle kavganın son bulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı