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İddiaya göre Avcılar'da araçtakiler sürücünün önünü kesip plaka söktü

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İddiaya göre dün Avcılar'da tartıştığı sürücünün önünü kesen araçtakiler, ceza yememek için plakayı söktü. Aynı plakalı aracın 1 yıl önce de Avcılar'da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da bir araç ve içindekiler, yolda tartıştığı sürücünün önünü kesip araçtan indi cep telefonuyla kaydedildiğini anlayınca aracının plakalarını söktü. Aynı plakalı aracın yine 1 yıl önce de Avcılar'da başka bir sürücüyle kavga ettiği görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün Avcılar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde tartışan 2 araç sürücüsünden birisi, tartıştığı aracın önünü kesti. Araçtakiler araçtan inerken tartışma yaşandı. Şahısların ceza yememek için aracın plakasını söktüğü de görüldü.

1 yıl önce de trafikte tartışma çıkmış

Aynı aracının 1 yıl önce de yine Avcılar'da trafikte kavga ettiği polisin araya girmesiyle kavganın son bulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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