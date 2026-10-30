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İstanbul Valiliği velinin bekçiyi darp ettiğini, bekçinin veliyi vurduğunu açıkladı

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İstanbul Valiliği velinin bekçiyi darp ettiğini, bekçinin veliyi vurduğunu açıkladı Haber Videosunu İzle
İstanbul Valiliği velinin bekçiyi darp ettiğini, bekçinin veliyi vurduğunu açıkladı
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İstanbul Valiliği, Avcılar'da okul önünde velinin tartışmaya müdahale eden bekçiyi darp ettiğini açıkladı. Valilik, bekçinin biber gazına rağmen saldırısını sürdüren veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdiğini ve velinin hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Avcılar'da bir okulun önünde yaşanan olayda bir velinin bekçi tarafından ayağından vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, velinin tartışmaya müdahale eden bekçiyi darp ettiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre olay, 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya, okul önünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.

Açıklamada, tartışmanın taraflarından M.S.'nin müdahalenin ardından saldırgan tavırlar sergileyerek bekçi G.Ö.'yü darp ettiği belirtildi. Bekçinin biber gazıyla durdurmaya çalıştığı M.S.'nin saldırısını sürdürmesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Valilik, M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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