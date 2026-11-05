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Balıkesir Edremit'te 32 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

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Balıkesir Edremit'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Avcılar Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın (44) yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Hükümlünün Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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