Avcılar Metrobüs durağında elektrik hattı alev aldı, seferler kontrollü sağlandı

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AVCILAR'da metrobüs yolundaki alt geçitte elektrik hattında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Metrobüs durağında çıktı. Metrobüs yolundaki elektrik hattından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, metrobüs seferleri kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı