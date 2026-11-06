Avcılar'da sevgilisini iki kez bıçaklayan saldırgan kahvede yakalandı

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AVCILAR'da bir kişi evde çıkan tartışmada sevgilisi olduğu belirtilen kadını bıçakladı. Yaralı olarak sokağa çıkıp yardım isteyen kadının peşinden gelen kişi ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi'nde Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle sevgilisiyle tartışan kişi, bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralı kadın, kanlar içinde birinci kattan inerek caddeye çıkıp bağırarak yardım istedi. Daireden çıkıp sevgilisinin peşinden giden saldırgan, ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu. Ardından, yakınlardaki kahvehaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvede kanlı elbisesi ile oturan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı