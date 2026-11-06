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Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, besiciler otlatmayı sürdürdü

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Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, besiciler otlatmayı sürdürdü
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Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Ardanuç'taki 1750 rakımlı Geçitli ve Yusufeli'ndeki 2050 rakımlı Avcılar köyü beyaza büründü. Sisli ve soğuk havaya rağmen besiciler sürülerini otlatmayı sürdürdü.

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağların etekleri beyaz örtüye bürünürken, besiciler, kar yağışı ve sisli havaya rağmen sürülerini otlatmaya devam etti.

Doğu Karadeniz'de yüksek rakımlı yaylalar ile dağların eteklerine kar yağdı. Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı 1750 rakımlı Geçitli köyü ile Yusufeli ilçesine bağlı 2050 rakımlı Avcılar köyü, yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından köylerdeki evler, meralar ve çevredeki dağlar, beyaz örtüyle kaplandı. Sisle birlikte etkisini gösteren soğuk havaya rağmen hayvancılıkla uğraşan köylüler, sürülerini meralara çıkararak otlatmayı sürdürdü. Kar yağışı altında otlayan hayvanlar ve sisin kapladığı dağların oluşturduğu manzara görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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