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Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

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Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada
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Avcılar’da seyir halindeyken kontrolünü kaybederek motosikletiyle devrilen 54 yaşındaki M.Y., yola savrularak hareketsiz kaldı. Arkadan gelen bir otomobil, yerde yatan sürücünün üzerinden geçerek yoluna devam etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen M.Y.’nin kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olay yerinden ayrılan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

  • Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda 8 Kasım Pazar gecesi motosikletinin kontrolünü kaybederek devrilen M.Y. (54), yolda hareketsiz kaldı.
  • Yerde yatan motosiklet sürücüsünün üzerinden arkadan gelen bir otomobil geçti ve sürücü olay yerinden ayrıldı.
  • Sağlık ekiplerinin kontrolünde M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi; polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar’da motosikletiyle devrilerek yola düşen sürücü, arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü aranıyor.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP DEVRİLDİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda 8 Kasım Pazar gecesi, motosikletiyle Avcılar merkez istikametine ilerleyen M.Y. (54), aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Yerde sürüklenen motosikletten savrulan M.Y., yolda hareketsiz kaldı.

ÜZERİNDEN GEÇİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Kısa süre sonra arkadan gelen bir otomobil, yerde yatan M.Y.’nin üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken, arkadan gelen diğer sürücüler durumu fark ederek yardıma koştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybederek devrildiği ve yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde gelen otomobilin yerde yatan sürücünün üzerinden geçtiği anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

iyi bakın motorsikletten mi savruluyor? motor çarpıyor adama, çarpılan adam savruluyor üzerinden araba geçiyor. motorcu refüje çarpıp refüj kenarında yatıyor. yani adama önce motor çarpıyor, sonra yolun kenarına savruluyor çarpma etkisiyle. sonra bir de araba çarpıyor.

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Haber YorumlarıMehmet Cengiz Genç:

Sürücüye ne cezası verilecek? Gece karanlığında yolun ortasında yatan siyahlığı sürücü nasıl görsün? Motorcu hızlı gitmenin cezasını görmüş zaten

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