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Honor telefonların büyük kısmı Çin'de üretiliyor, ama bir model artık Türkiye'de de üretiliyor. Türkiye gazetesinin 17 Kasım 2026 tarihli haberine göre Honor, İstanbul Avcılar'da sözleşmeli üretici Salcomp'un tesisinde ilk yerli modeli Honor X7d 4G'nin seri üretimine başladı. Honor, genel merkezi Çin'in Shenzhen kentinde olan bir Çin markası.

HONOR NEREDE ÜRETİLİYOR?

Türkiye'de satılan Honor modellerinin çoğu yurt dışında üretilip getiriliyor. Yeni olan, Avcılar'daki hat. Türkiye gazetesinin haberine göre şirket Salcomp'un buradaki tesisinde Honor X7d 4G'yi üretmeye başladı. Bu model, "Made in Türkiye" etiketi taşıyan ilk Honor telefonu.

TeknoTalk'un 13 Kasım tarihli haberinde, Türkiye'de üretimin telefonun bütün parçalarının yerli olduğu anlamına gelmediği hatırlatıldı. Telefon Türkiye'deki hatta birleştiriliyor.

HONOR HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Honor bir Çin markası. Uzun süre Huawei'nin genç kullanıcılara yönelik alt markası olarak bilindi. Huawei, ABD yaptırımlarının ardından 17 Kasım 2020'de Honor'u tamamen sattığını açıkladı. Markayı Shenzhen'de kurulan Shenzhen Zhixin New Information Technology adlı şirket aldı. O tarihten bu yana Honor, Huawei'den bağımsız bir şirket olarak telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar satıyor.

YATIRIM NE KADAR, KAÇ KİŞİ ÇALIŞACAK?

Türkiye gazetesinin aktardığına göre Honor ilk aşamada 10 milyon dolar yatırım yaptı ve 100 kişiye iş verdi. Şirket 2026'nın son çeyreğinde 50 bin telefon üretmeyi hedefliyor. Yıllık kapasitenin 2027'de kademeli olarak 300 bin adede çıkarılması, 2027 başında da X7d'nin yanına yeni modellerin eklenmesi planlanıyor.

Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong, Türkiye'yi güçlü tüketici talebi, sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücü nedeniyle şirket için stratejik bir pazar olarak gördüklerini söyledi.

HONOR X7D 4G'NİN ÖZELLİKLERİ NE?

Honor'un ürün sayfasına dayanan TeknoTalk haberine göre telefonda 6,77 inç, 120 Hz yenileme hızlı bir ekran, Snapdragon 685 işlemci, 108 MP ana kamera, 6.500 mAh batarya ve 35 W hızlı şarj var. Telefon IP65 sertifikalı. Standart modelde 5G desteği bulunmuyor. Türkiye gazetesi telefonun siyah ve gümüş renkte, 6 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB seçenekleriyle satılacağını yazdı.

HONOR X7D NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR?

Satış tarihi ve Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Şirket bu konuda bir duyuru yapmadı; haberlerde yalnız telefonun yakında satışa çıkacağı belirtiliyor.