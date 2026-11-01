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Avcılar'da bekçi kendisini darbeden veliyi silahla vurdu, o an kameralara yansıdı

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Avcılar'da 30 Ekim'de okul önündeki trafik tartışmasına müdahale eden çarşı mahalle bekçisinin kendisini darbeden veliyi silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bekçi tutuklandı, veli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Avcılar'da trafik tartışmasına müdahale eden çarşı mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi silahla vurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambarlı Mahallesi'nde 30 Ekim'de bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden bekçi G.Ö'nün, kendisini darbeden veli M.S'yi silahla vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, M.S'nin yanında bulunan öğrenciyi aracıyla ilkokulun önüne bıraktığı ve bir süre aracını hareket ettirmediği, bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu, diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yer alıyor.

Görüntüde, bölgeye gelen çarşı mahalle bekçisi G.Ö. ile M.S. arasında tartışma yaşandığı, velinin bir süre sonra aracını ileriye park ederek geri döndüğü görülüyor.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bekçinin M.S'ye biber gazıyla müdahale ettiği, M.S'nin yumrukla karşılık verdiğinin görüldüğü kayıtlarda, bekçinin tabancasını çıkararak veliyi ayağından vurması ve yaralanan kişinin okulun duvarına oturması yansıyor.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. tutuklanmış, veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA
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