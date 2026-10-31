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Avcılar'da 7 suç kaydı bulunan veliyi ayağından vuran bekçi tutuklandı

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Avcılar'da ilkokulun önünde çıkan trafik tartışmasına müdahale eden bekçi, kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi ve tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve 7 suç kaydı olduğu belirtilen veli hakkında ise konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı.

Avcılar'da trafik tartışmasına müdahale ederken kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getiren bekçi tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ambarlı Mahallesi'nde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden bekçi G.Ö'yü darbeden veli M.S'nin ayağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen G.Ö. ile M.S'nin savcılıkça ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, bekçi G.Ö'nün tutuklanmasına, veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Olay

Dün İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirtilmişti.

Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün tartışmaya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S. (35), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darbetmiştir. Çarşı mahalle bekçisi G.Ö, saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S, çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan M.S, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, M.S'nin 7 suç kaydının bulunduğu bildirilmişti.

Polis ekipleri, okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapmıştı.

Kaynak: AA
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