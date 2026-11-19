Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Avcılar'da ev tekstili ve dekorasyon mağazasının açılışına özel indirim kampanyası yoğunluğa neden oldu. Uygun fiyatlı ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplandı. Uzun kuyrukların oluştuğu bölgede bazı müşteriler arasında tartışma yaşanırken, kalabalık cadde trafiğini de aksattı.

AÇILIŞ SAATİNDEN ÖNCE KALABALIK OLUŞTU

Olay, Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri satan mağaza, açılışa özel indirim uygulayacağını günler öncesinden duyurdu.

İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saat 11.00'de yapılması planlanan açılıştan saatler önce bekleyenlerin sayısı artınca mağaza önünde izdiham yaşandı.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Mağaza önünde oluşan kalabalık nedeniyle uzun kuyruklar meydana gelirken, yoğunluk caddedeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi.

Kapıların açılmasını bekleyen bazı müşteriler arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. İzdiham ve tartışma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı