Arife Haberleri - Arife Haber - Haberler

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Arife Haberleri

Arife haber, Arife son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı

Arife - 24 Dakika Önce
Viyana Merkez Mezarlığı'nda Galiçya şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu

Viyana Merkez Mezarlığı'nda Galiçya şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu

Arife - 24 Dakika Önce
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor

Arife - 30 Dakika Önce
Karadeniz Ereğli Belediyesi, Şehir Mezarlığında Mevlit Programı Düzenledi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Şehir Mezarlığında Mevlit Programı Düzenledi

Arife - 37 Dakika Önce
İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

Arife - 42 Dakika Önce
Selendi'de bayram hareketliliği

Selendi'de bayram hareketliliği

Arife - 45 Dakika Önce
Çorum'da 1,5 asırlık 'Arife Duası' geleneği yaşatılıyor

Çorum'da 1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor

Arife - 48 Dakika Önce
Çubuk'ta pazarda arife günü yoğunluğu yaşandı

Çubuk'ta pazarda arife günü yoğunluğu yaşandı

Arife - 50 Dakika Önce
Kütahya'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi

Kütahya'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi

Arife - 50 Dakika Önce
İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

İzmir Otogarı bu bayram öncesi sakin

Arife - 52 Dakika Önce
Kahramankazan'da kabirler ziyaret edildi

Kahramankazan'da kabirler ziyaret edildi

Arife - 54 Dakika Önce
Osmaniye'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Osmaniye'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Arife - 56 Dakika Önce
Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Arife - 56 Dakika Önce
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Arife - 1 Saat Önce

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor
Kilit şehidi üsteğmen, mezarı başında anıldı

Kilit şehidi üsteğmen, mezarı başında anıldı

Arife - 1 Saat Önce
Çankırı'da bayram dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Çankırı'da bayram dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Arife - 1 Saat Önce
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği akıcı seyrediyor

Arife - 1 Saat Önce
Yarın bayram mı? 21 Nisan Cuma 2023 Ramazan Bayramı yarın mı, bugün mü? Ramazan Bayramı toplam kaç gün, ne zaman bitecek?

Yarın bayram mı? 21 Nisan Cuma 2023 Ramazan Bayramı yarın mı, bugün mü? Ramazan Bayramı toplam kaç gün, ne zaman bitecek?

Arife - 1 Saat Önce
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

Arife - 1 Saat Önce
Deprem hüzünlü hikayeler bıraktı, yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

Deprem hüzünlü hikayeler bıraktı, yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

Arife - 1 Saat Önce
Kaymakam Bayram'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Bayram'dan esnaf ziyareti

Arife - 1 Saat Önce
Kaymakam Karaman, 'Çifte bayramın mutluluğunu yaşıyoruz'

Kaymakam Karaman, "Çifte bayramın mutluluğunu yaşıyoruz"

Arife - 1 Saat Önce
Osmaniye'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Osmaniye'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Arife - 1 Saat Önce
Osmaniye'deki deprem mezarlığında duygu dolu ziyaretler

Osmaniye'deki deprem mezarlığında duygu dolu ziyaretler

Arife - 1 Saat Önce
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

Arife - 1 Saat Önce
Ekonomik krizdeki Lübnan'da bayram öncesi çarşılarda eski hareketlilik yok

Ekonomik krizdeki Lübnan'da bayram öncesi çarşılarda eski hareketlilik yok

Arife - 1 Saat Önce
Kocaeli'de yolcu otobüsleri denetlendi

Kocaeli'de yolcu otobüsleri denetlendi

Arife - 1 Saat Önce
Deprem hüzünlü hikayeler bıraktı: Yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

Deprem hüzünlü hikayeler bıraktı: Yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

Arife - 1 Saat Önce
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Personelle Bayramlaştı

Arife - 2 Saat Önce
Bayram arifesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Bayram arifesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Arife - 2 Saat Önce
Mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Arife - 2 Saat Önce
Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıttı

Başkan Hürriyet, kabristan ziyareti yapan vatandaşlara çam fidesi dağıttı

Arife - 2 Saat Önce
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor

Arife - 2 Saat Önce
Camdaki Kız full HD bölüm izle! Camdaki Kız 75. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm neler oldu?

Camdaki Kız full HD bölüm izle! Camdaki Kız 75. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm neler oldu?

Arife - 2 Saat Önce
Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu

Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu

Arife - 2 Saat Önce
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras personeliyle bayramlaştı

Arife - 2 Saat Önce
Afyonkarahisar'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Afyonkarahisar'da bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Arife - 2 Saat Önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de partililerle bayramlaştı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de partililerle bayramlaştı Açıklaması

Arife - 3 Saat Önce
Yozgat'ta çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Yozgat'ta çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Arife - 3 Saat Önce
Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde mezarlıklar ziyaret edildi

Sakarya, Karabük ve Düzce'de arife gününde mezarlıklar ziyaret edildi

Arife - 3 Saat Önce
Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

Arife - 3 Saat Önce
Bodrum'a arife günü 15 bin araç giriş yaptı, jandarma denetimleri artırdı

Bodrum'a arife günü 15 bin araç giriş yaptı, jandarma denetimleri artırdı

Arife - 3 Saat Önce
KAHRAMANMARAŞ'TA, DEPREMZEDELER MEZARLIKTA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

KAHRAMANMARAŞ'TA, DEPREMZEDELER MEZARLIKTA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arife - 3 Saat Önce
Ramazan Bayramına doğru

Ramazan Bayramına doğru

Arife - 3 Saat Önce
Düzce Belediyesi'nden mezarlıklarda hatim yayını

Düzce Belediyesi'nden mezarlıklarda hatim yayını

Arife - 3 Saat Önce
Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Değirmençay'da İftara Katıldı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Değirmençay'da İftara Katıldı

Arife - 3 Saat Önce
Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

Arife - 3 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan alanların açılışını gerçekleştirdi

Arife - 3 Saat Önce
Denizli'de jandarmadan sürücü ve yolculara emniyet kemeri eğitimi

Denizli'de jandarmadan sürücü ve yolculara emniyet kemeri eğitimi

Arife - 3 Saat Önce
İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Arife - 3 Saat Önce
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