Antalya sahillerinde arife günü yoğunluğu yaşanıyor

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu.

Havanın 27, nemin yüzde 58, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.