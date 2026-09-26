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Mersin'de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

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Mersin'de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı
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Mersin'de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi, iş yerinde ailesiyle uğradığı saldırıda aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken anne, koluna ve bacağına vurulduğunu, oğlunun kavga günü karakola sığındığını söyledi.

MERSİN'de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi Arife Civan'ın (40) iş yerinde ailesiyle birlikte uğradığı saldırıda aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İnönü Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi. Kadınlı erkekli 15 kişinin bir iş yeri önünde birbirine girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçak, sopa ve zincirlerin kullandığı kavgada bir kadının yerde tekmelendiği görüldü. Olay sırasında aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan 3 çocuk annesi Arife Civan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 TUTUKLAMA

Olayın ardından polis tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karışan Süleyman G. (44), Durmuş G. (39), Mehmet A. C. (22) ve Turhan D. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'KOLUMA, BACAĞIMA VURDULAR'

Hastanede tedavisi devam eden Civan, yaşananları anlattı. Civan, "Olay günü karşı grup eşimle beraber çalıştırdığımız tatlıcıya geldi. Biz o sırada kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Koluma, bacağıma vurdular. Kırıklarım var. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

'KARAKOLA SIĞINDIM'

Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, "Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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