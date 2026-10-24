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Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

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Gömeç'te kadınlara aile içi iletişim, annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
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Gömeç'te kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri, Gömeç Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğinde psikolog Arife Şimşek'in anlatımıyla yapıldı. Gömeç'teki İmam Hatip Ortaokulunda da annelere NARKOLOG Projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, kadınlara yönelik aile içi iletişim ve etkileşim semineri düzenlendi.

Gömeç Kadın Dayanışma Derneği tarafından dernek merkezinde düzenlenen seminere, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

Psikolog ve aile danışmanı Arife Şimşek'in verdiği seminerde, aile bağlarının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve aile bireyleri arasındaki etkileşimin artırılması konuları ele alındı.

Seminerde ayrıca ailede güven, huzur, saygı ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi.

Gömeç'te annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Gömeç ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında annelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Okul Aile Birliği Başkanlığının organizasyonuyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen NARKOLOG Projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasının önemi ele alındı.

Ayrıca annelerin çocuklarını uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan koruyabilmeleri için bilinçlendirilmesi ve toplumda bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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