Bugün teravih yok mu, 19 Mart Perşembe Arife günü teravih kılınmayacak mı?

19 Mart Perşembe günü teravih namazı merak konusu oldu. Bugün teravih kılınmayacak mı sorusu, sosyal medyada ve cami cemaatleri arasında gündeme geldi. Diyanet'in açıklamalarına göre, bu gece teravih ibadeti yapılmayacak; vatandaşlar, oruç ve diğer ibadetlerini yerine getirerek manevi yönden Ramazan'a devam edebilecek.

ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN SONA ERİYOR

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulan son oruçla birlikte bayram coşkusuna yerini bırakıyor. İslam âlemi için büyük bir manevi huzur kaynağı olan bu ay boyunca, camileri dolduran binlerce kişi teravih namazı ibadetini yerine getirdi.

AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Ramazan'ın bitişine yaklaşırken, Arefe Günü akşamında teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar "19 Mart 2026 Perşembe teravih namazı var mı?" sorusuyla ibadet planlarını kontrol ediyor.

TERAVİH NAMAZI SADECE RAMAZAN'A ÖZELDİR

İslam hukuku ve Diyanet'in açıklamalarına göre, teravih namazı Ramazan ayına özel bir ibadettir. Oruç tutulan günlerin gecesinde kılınan bu namaz, Ramazan'ın ilk gecesi başlar ve son gecesiyle sona erer.

AREFE GECESİNDE TERAVİH KILINMAZ

Teknik olarak, Arefe Günü teravih namazı kılınmaz. Ramazan bayramı hazırlıklarıyla yoğunlaşan bu dönemde, ibadetini aksatmak istemeyen vatandaşlar farklı ibadet ve dualara yönelerek manevi huzurunu tamamlayabilir.