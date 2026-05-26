Berlin'de arife günü mezarlıklar ziyaret edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Berlin Türk Şehitlik Camisi'nin arkasında bulunan, Müslümanların defnedildiği Columbiadamm Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret eden vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaret sırasında dualar edildi, gurbette hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul, AA muhabirine, bayram öncesi kabir ziyaretleri yaptıklarını belirterek, gurbette bu geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.

İstanbul, Berlin'de arife günü 3 ayrı mezarlıkta ziyaretlerin yapıldığını dile getirdi.

İstanbul, "İnsanlarımızın hayır duasını alıp bize düşen vefa gereği bu ziyaretleri yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
