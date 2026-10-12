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CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Kösoğlu istifa etti, parti üyeliği sürüyor

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CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Kösoğlu istifa etti, parti üyeliği sürüyor
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CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Arife Filiz Kösoğlu görevinden istifa etti. Kösoğlu, istifa kararını CHP Genel Merkezi'ne bildirdiğini ve parti üyeliğinin sürdüğünü belirterek "Sadece Merkez İlçe Başkanlığından ayrıldım" dedi.

(RİZE) - CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Arife Filiz Kösoğlu görevinden istifa etti.

Kösoğlu, yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini ancak parti üyeliğini sürdürdüğünü belirterek, "CHP bir markadır, partimizdir. Sadece Merkez İlçe Başkanlığından ayrıldım" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 10 Eylül 2026 tarihinde Rize Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Arife Filiz Kösoğlu, istifa kararını CHP Genel Merkezi'ne bildirdi.

İstifasının ardından açıklama yapan Kösoğlu, CHP üyeliğinden ayrılmadığını belirterek, "CHP bir markadır, partimizdir. Sadece Merkez İlçe Başkanlığından ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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