Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden ve burada dua okuyan Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.