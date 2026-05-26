Haberler

Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kız çocuğu arife günü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki çadırlara düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Fatıma Hatib, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hayatını kaybetti. Saldırıda daha önce 6 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir kadın da ölmüştü.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde çadırları hedef aldığı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 15 yaşındaki Fatıma Muhammed Abdulhadi Hatib ağır yaralandı.

Filistinli kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hayatını kaybetti.

İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterlerin dün Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara açtığı ateşte 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetmiş, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim