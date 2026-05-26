Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan kız çocuğu arife günü hayatını kaybetti

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde çadırları hedef aldığı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 15 yaşındaki Fatıma Muhammed Abdulhadi Hatib ağır yaralandı.

Filistinli kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hayatını kaybetti.

İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterlerin dün Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara açtığı ateşte 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetmiş, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 kişi yaralanmıştı.