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İstanbul Barosu genel kurulunda yumruklar konuştu! LGBT+ bayrağı ve 'Kahrolsun PKK' sloganı sonrası arbede

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İstanbul Barosu genel kurulunda yumruklar konuştu! LGBT+ bayrağı ve 'Kahrolsun PKK' sloganı sonrası arbede Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu genel kurulunda yumruklar konuştu! LGBT+ bayrağı ve 'Kahrolsun PKK' sloganı sonrası arbede
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İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan 128. Olağan Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Bağımsız Avukatlar grubunun adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından bazı avukatlar LGBT+ bayrağı açıp slogan attı, başka bir grup ise 'Kahrolsun PKK' sloganıyla karşılık verdi. Gruplar arasında çıkan yumruklaşma üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

  • İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda farklı avukat grupları arasında yumruklaşmalar yaşandı ve genel kurula 15 dakika ara verildi.
  • Avukat Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından LGBT+ bayrağı açılması ve karşıt grupça "Kahrolsun PKK" sloganı atılması gerginliği başlattı.
  • Ümit Kocasakal'ın konuşması sırasında Türk Bayrağı açıldı; divan, bayrağın salondaki herkesin bayrağı olduğu ve seçimde kullanılmaması yönünde anons yaptı.
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN (İSTANBUL)

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu sırasında gerginlik yaşandı. Yumruklaşmalar üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, yeter sayısının saat 13.00 itibarıyla sağlanmasının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Yapılan oylamayla bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Divanın oluşmasının ardından Kaboğlu, genel kurul yönetimini divana devretti. 

BAYRAK VE SLOGANLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bağımsız Avukatlar grubunun adayı avukat Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından genel kurulda gerginlik yaşandı. Dinç'in konuşmasının ardından LGBT+ bayrağı açan bazı avukatlar "Nefrete inat, yaşasın hayat" sloganı attı.

Ardından başka bir avukat grubu ise "Kahrolsun PKK" sloganı attı. Farklı avukat grupları arasında gerginlik büyüdü, yumruklaşmalar oldu. Bunun üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi. Tarafların yatışmasıyla birlikte aday konuşmalarıyla devam edildi.

KOCASAKAL'IN KONUŞMASINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurul'unda ayrıca Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin başkan adayı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın konuşması sırasında Türk Bayrağı açıldı, "Ne Mutlu Türk'üm diyene" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı. Bu sırada divandan Türk Bayrağı'nın salonda bulunan herkesin bayrağı olduğu ve bunun seçimde kullanılmaması yönünde anons yapıldı.

Kaynak: ANKA
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