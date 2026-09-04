Böbrek yetmezliğine rağmen Avrupa şampiyonu oldu

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki judocu Arife Aydınoğlu'na geçirdiği böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle doktorlar tarafından ağır sporlardan uzak durması tavsiye edildi. Hayalleri doğrultusunda pes etmeden düzenli antrenmanlarla kendini geliştiren Arife, güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Denizli'de okullarda gerçekleştirilen sporcu taramalarında keşfedilen Arife Aydınoğlu'nun judo serüveni, azim ve mücadele dolu bir başarı hikayesine dönüştü. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 10 yaşında judo eğitimine başlayan Aydınoğlu, kısa sürede elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Ancak genç sporcunun hayatı, 13 yaşında yaşadığı böbrek yetmezliği nedeniyle değişti.

Tatamiden hastane odasına

Arife Aydınoğlu, antrenörü Dilek Çiğdem Erk tarafından okullarda yapılan yetenek taramalarında keşfedildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında eğitim almayı başlayan Aydınoğlu, 3 yıl düzenli antrenman yaparak Denizli ile Türkiye genelindeki müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye üçüncüsü olan Aydınoğlu, geleceğin başarılı judocuları arasında gösterilmeye başladı.

Ancak 13 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konulmasıyla spor hayatına ara vermek zorunda kaldı. Yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinin ardından doktorlar, genç sporcunun ağır sporlardan ve özellikle judodan uzak durmasını tavsiye etti. Bu süreç Arife için olduğu kadar ailesi ve antrenörü için de zorlu geçti. Bir süre tatamiden uzak kalan Arife, judoya dönme isteğini hiç kaybetmedi. Antrenörü Dilek Çiğdem Erk'in motivasyonu ve desteğiyle yeniden antrenmanlara başlayan Aydınoğlu, kontrollü ve kademeli bir çalışma programıyla eski formuna kavuştu. İlk etapta özel müsabakalarda kendisini deneyen Arife Aydınoğlu, performansının her geçen gün yükselmesiyle yeniden büyük hedeflere yöneldi.

Karaman'da katıldığı özel müsabakada üçüncü olan Aydınoğlu, ardından Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Yıldızlar kategorisinde yarışmasına rağmen gençler kategorisinde de mücadele eden başarılı sporcu, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda beşinci olarak Gençler Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Balkan Şampiyonası'nda da beşincilik elde eden Aydınoğlu, kendi kategorisi olan yıldızlarda ise Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yedinci oldu. Tüm bu başarıların ardından Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arife Aydınoğlu, güçlü rakiplerini birer birer geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ağır spor yapamazsın denilen Aydınoğlu, elde ettiği Avrupa şampiyonluğuyla büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 24 Ağustos'ta başlayacak Yıldızlar Gelişim Milli Takımı kampına da davet edildi.

Arife Aydınoğlu: "Hayallerimden vazgeçmedim"

Yaşadığı süreci anlatan Arife Aydınoğlu, judoya 10 yaşında başladığını belirterek, "Antrenörüm Dilek Çiğdem Erk, okulumuza judoyu tanıtmak için geldiğinde bu sporla tanıştım. O gün judoya büyük bir ilgi duydum ve bu spora başlamaya karar verdim. Antrenmanlara düzenli olarak devam ederek kendimi geliştirdim ve zamanla judoya olan sevgim daha da arttı" dedi.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Aydınoğlu, doktorların 6 ay boyunca spor yapamayacağını, sonrasında ise ağır antrenmanlardan uzak durması gerektiğini söylediğini aktardı. Arife Aydınoğlu, "Bu süreç benim için çok zordu. Fakat antrenörüm Dilek Çiğdem Erk'in bana verdiği motivasyon ve destek sayesinde pes etmedim. Tedavi sürecimin ardından yeniden antrenmanlara başladım ve hedeflerimden hiç vazgeçmedim" diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğunun kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getiren genç sporcu, "Doktorların bana yapamazsın demelerine rağmen milli takıma seçilmenin, ülkemi Avrupa'da temsil etmenin ve şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Dilek Çiğdem Erk: "Sporla yeniden hayata bağladığımızı düşünüyoruz"

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Dilek Çiğdem Erk ise Arife'yi ilk olarak okullardaki yetenek taramalarında keşfettiğini söyledi. Antrenör Erk, genç sporcunun böbrek yetmezliği teşhisi sonrasında uzun süre spor yapamadığını belirterek, "Arife'nin judoya dönmeyi çok istediğini biliyorduk. Onun da isteğiyle kontrollü ve yavaş bir şekilde tekrar judoya başlamasını sağladık. Düzenli antrenmanlara başladık. Daha sonra özel müsabakalara katıldık ve Arife'nin performansının giderek düzeldiğini gördük" dedi.

Arife'nin yeniden judoya başlamasının yalnızca sportif bir dönüş olmadığını vurgulayan Erk, "Aslında biz Arife'yi sporla yeniden hayata bağladığımızı düşünüyoruz. Çünkü ona 'Spor yapamazsın' denildi. Ama bizler sporun, judonun onun hayatına ne kadar güzel bir katkı sağladığını gördük. Arife yeniden judoya başladı, kendine olan güvenini kazandı ve bugün geldiği noktada çok önemli başarılara imza attı" diye konuştu.

Dilek Çiğdem Erk, bundan sonraki hedeflerinin Arife'nin yeni madalyalar ve dereceler kazanması olduğunu belirterek, genç sporcunun hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı