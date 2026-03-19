Soğuk hava ve yağmur bayram alışverişine engel olamadı

Sakarya'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlar arife gününde bayramı alışverişi için sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sakarya genelinde etkili olan soğuk hava ve yağmura rağmen bayram telaşına kapılan vatandaşlar caddelere akın etti. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar olumsuz hava şartlarına önlemlerini alarak alışverişlerini tamamladı.

"Bayramlar çocuklar için"

Arife günü çocukları için bayram alışverişine çıkan Süleyman Saka, "Bugün arife günü çocukları sevindirmek için alışverişe çıktık, ayakkabı pantolon aldık. Hava çok soğuk olmasına rağmen çok kalabalık bunun sebebi de bayram telaşı, aileler çocukları sevindirmek için geliyor. Aslında bayramlar çocuklar için ben eskiden bir elbise aldığımda yatağımda sabaha kadar beklerdim, uyumazdım" dedi.

"Bugünün soğuğu sıcağı olmaz"

Bayramların kültürümüz için öneminden bahseden Erkan Yavuz, "Bugün Ramazan'ın son günü insanlar çocuklarını alıp alışverişini yapıyor. Bu bayramda çocukların bayramı, ben de bu kalabalığı buna bağlıyorum. Bugün arife olduğu için bugünün soğuğu sıcağı olmaz. Böyle bayramlarımız iyi ki var çünkü büyüklerimizi hatırlıyoruz, mezarları ziyaret ediyoruz, birliğimizi beraberliğimizi hatırlıyoruz ve küslükler son buluyor. Benim umudum inşallah bu bayramları unutmayız ilelebet sürdürürüz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı