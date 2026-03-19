Şehitlikte arife günü hüzünlü buluşma

Güncelleme:
Ramazan Bayramı arifesinde Erzincan'daki Garnizon Şehitliği, sabahın erken saatlerinden itibaren şehit ailelerinin ziyaretleriyle doldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla şehit kabirlerine gelen aileler, mezarları temizleyerek dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

2016 yılında Gürpınar ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın yakınları da şehitliği ziyaret ederek kabri başında dua etti.

Şehidin annesi Azime Kılıç, evlat acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Yavrum benim için hep özeldi." dedi.

Duygusal anlar yaşayan baba Özal Kılıç ise sık sık şehitliğe geldiklerini ifade ederek, "Biz devamlı şehitlikteyiz. Özel günlerde, cuma günleri, her günümüz burada geçiyor. Bizim için her gün özel gün. Buraya gelerek bayramımızı kutluyoruz." diye konuştu.

Arife günü gerçekleştirilen ziyaretler, şehit ailelerinin vefa ve özlemini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
