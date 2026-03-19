İzmir'de şehit aileleri arife günü yakınlarının mezarını ziyaret etti

İzmir'in Bornova ilçesinde şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve şube müdürleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınları da Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Oğlum için her hafta buradayım"

Emekli polis memuru ve şehit babası Osman Demirkollu, oğlu Ozan Demirkollu'nun Mardin'de 2003 yılında PKK'lı teröristlerin polis merkezi amirliğine düzenlediği saldırıda şehit olduğunu belirtti.

Her pazar oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Demirkollu, "Anneme babama gitmiyorum ama oğlum için her hafta buradayım. Hiç yalnız bırakmam. O benim buramda (kalbimde) duruyor. Zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Biz de şehadetiyle kendimizi tatmin ediyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1995 yılında göreve gittiği sırada zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Fahri Basu'nun annesi Fethiye Basu ise aynı acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Basu, "Çok zor bir durum, Allah'ım kimsenin başına vermesin. Şehidimizin bir çocuğu var. Büyüdü, evlendi. İki yavrusu var. Onunla teselli oluyoruz. Çok şükür, iyi ki bir yavru bıraktı bize." dedi.

Şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun iki kızı da babaların mezarına karanfil bıraktı.

Şehidin kayınpederi Bayram İnce, kızı ve torunlarıyla her zaman ziyarete geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 4,5 yıl oldu ama daha dün gibi çok zor. Çocuklar küçük ama devletimizden Allah razı olsun. Hep yanımızda. O yönden müsterihiz, gece gündüz yanımızdalar. İki çocuğu var. Olmazsa olmazımız onlar. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin." ifadesini kullandı.

Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki ziyaretler

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri de Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın kabrini ziyaret eden annesi Fatma Akdoğan, güne şehitlikte başladıklarını söyledi.

İki oğlundan birini şehit verdiğini anlatan Akdoğan, ikisiyle de gurur duyduğunu belirtti.

Bütün şehit annelerine sabır dileyen Akdoğan, şunları söyledi:

"Bayramlar özel günler ama gerçekten çok zor oluyor. Evladın olmayışı çok zor, canımız çok yanıyor, Allah kimseye evlat acısı vermesin. 8 yıl oldu ama çok zor anne yüreğinde. Suriye'de görev yapıyordu, konuştuk 2 saat sonra şehit oldu. Bugün mezarının çiçeklerini yeniledim, temizliğini yaptım ve Kur'an-ı Kerim okudum. Yanına geldiğimde huzur buluyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum moral oluyor bana."

Şehit jandarma er Ahmet Altun'un kabrini ziyaret eden akrabası Bahar Altun da, her bayramda şehitliği ziyaret ederek dua ettiklerini belirterek, "Duygulu ve hüzünlü bir bayram geçiriyoruz her zamanki gibi. Bayramlarda buraya gelip mezarı yıkıyor, temizliyoruz, dua ediyoruz." dedi.