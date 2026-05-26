Sorgun'da vatandaşlar arife günü mezarlıkları ziyaret etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirleri başında dua etti. Sorgun Müftü Vekili Nadir Yiğit, bayramlarda kabir ziyaretinin önemine dikkat çekti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Sorgun Müftü Vekili Nadir Yiğit, AA muhabirine, dini bayramlarda kabir ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci gününde hayatını kaybeden yakınları için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirten Yiğit, arife günü ziyaret yapamayanların bayramın birinci günü de kabir ziyareti gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen
