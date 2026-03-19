Haberler

Karabük'te vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde, arife günü kabir ziyaretine gelen vatandaşlara Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 bin fidan dağıtıldı. Dağıtım, mezarlıklara gül ve meyve fidanları ile yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü personelince ilçe merkezi ve köy mezarlıklarında, arife günü kabir ziyaretine gelen vatandaşlara 1000'er gül ve meyve fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlıklar gül koksun niyetiyle yapılan bu çalışma, sadece toprağa değil hatıralara, vefaya ve duaya dokundu. Arife günü kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlarımızın hayır duaları alındı. Yeşil vatan anlayışıyla geçmişe vefayı, geleceğe nefesi bir arada büyütmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

