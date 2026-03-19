Dodurga'da mezarlıklarda arife günü yoğunluğu yaşandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti ve dua etti.
İlçe merkezindeki mezarlıklarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yağışlı havaya rağmen kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Ziyaret sırasında mezarlara çiçek bırakan vatandaşlar, yakınlarını rahmetle andı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan