İstanbul Valisi Gül'den arife günü ziyaretleri

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Vali Gül, valilik binasında 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, protokol mensupları ve kamu kurumlarının yöneticileriyle bayramlaştı.

Güngören'de şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik'in ailesine misafir olan Gül, buradan Esenler'de ikamet eden şehit er Ramazan Cuma'nın ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Gül, daha sonra Bayrampaşa'da Kıbrıs Gazisi Beytullah Kar'ı, Küçükçekmece'de gazi er Süleyman Yılmaz'ı ziyaret etti.

Arife günü mesaide olan görevlileri de ziyaret ederek bayramlaşan Gül, bu kapsamda, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.

Daha sonra Mahmutbey Gişeler Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktasını ziyaret eden Gül, İstanbul'daki trafik yoğunluğunun durumuna ve bayram tedbirlerine ilişkin bilgi aldı ve polislerle bayramlaştı.

Gül, ramazanın son iftarını da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Kızılay Fatih Şubesi'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde kurduğu iftar sofrasında yaptı.

Vali Gül, burada Kızılay tarafından hazırlanan iftariyeliklerin dağıtımına katıldı.