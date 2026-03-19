Kocaeli'de, arife gününe özel pişirilen bayram çöreği ikram edildi

200 yıllık geçmişe sahip coğrafi işaretli Gebze Bayram Çöreği, Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ücretsiz olarak halka ikram edildi. Etkinliğin amacı, bu kadim kültürün devamını sağlamak.

Kentte 200 yıllık tarihe sahip olan ve sadece dini bayramların arife gününde pişirilen coğrafi işaretli Gebze Bayram Çöreği, 4 ilçede ücretsiz olarak halka ikram edildi. Gebze yöresindeki eski Türkmen ve Manav kültüründen miras kalan, geçmişte 'Kel Tatar' lakaplı ustalarla özdeşleşen ve halk arasında 'parmaklı çörek' olarak da bilinen Gebze Bayram Çöreği, Ramazan Bayramı öncesinde fırınlardaki yerini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2021 yılında 'coğrafi işaret' ile tescillenen çörek, Gebze Ticaret Odası'nın Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Buğday unu, su, ekşi hamur, anason, tuz, toz tarçın, toz karanfil, toz damla sakızı ve ekşi maya kullanılarak üretilen ve 15 güne kadar bayatlamama özelliğine sahip coğrafi işaretli çörek, kısa sürede tükendi.

'AMACIMIZ, KÜLTÜRÜN DEVAMINI SAĞLAMAK'

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, etkinlikle ilgili açıklamasında, "Gebze Çöreği, Gebze Ticaret Odası olarak bu bölgeye mahsus bir ürünü alıp, coğrafi işaret belgesini, 28 Mayıs 2021 tarihinde tescil ettirdik. Gebze'mizin tek ve ilk coğrafi işareti ürünü oldu. Bu bayram çöreği 'Kel Tatar' lakabıyla bilinen Fahri Efendi'nin bir formülü ve bu bölgede çok uzun zamandan beri her iki bayramın arifesinde tüketilen ve toplum tarafından da rağbet gören bir ürünümüz. Biz bu ürünü Gebze Ticaret Odası olarak her bayramdan önce alıyoruz, yaptırıyoruz ve bölgeye, halkımıza dağıtıyoruz. Buradaki amacımız, elbette bu kadim kültürün ağız tadının devamını sağlamak, birliğini arttırmak" diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası'nın çalışmasını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de özellikle teşvik ettiği 'markalaşma' için önemli adım olarak gördüklerini de vurgulayan Aslantaş, "Formülü saklı olan bu çöreği bugün maalesef bir fırın yapabilmekte. Aslında birkaç fırının bunu devam ettirmesi ve yeni ustalar yetiştirmemiz, bu anlamda gayretimiz her zaman olduğu gibi yine devam edecek" dedi.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş

Liverpoollu Konate, G.Saraylı yıldızı reklam panolarına ittirmiş