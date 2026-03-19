Elazığ Valisi Hatipoğlu, arifede şehitlikleri ziyaret etti

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, arife gününde şehitlikleri ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Ramazan Bayramı öncesinde arife gününde Vali Numan Hatipoğlu, il protokolü ile birlikte şehitlikleri ziyaret etti. İlk olarak Harput 15 Temmuz Polis Şehitliği'ne giden Hatipoğlu ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden Hatipoğlu ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirleri başında dua etti. Program kapsamında İcadiye Şehitliği'ne de geçen heyet, burada da şehitler için dua ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı