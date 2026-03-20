İzmir'de 'Arife Çalgısı' geleneği ile bayram coşkusu

İzmir Bornova'da her bayram öncesi düzenlenen 'Arife Çalgısı' şenliği, müzik ve dans ile mahalleliyi bir araya getirdi. Balkan göçmenlerinin düzenlediği etkinlikte, katılımcılar bayram coşkusunu sokaklara taşıdı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde Balkan göçmenleri tarafından her bayram geleneksel olarak 'Arife Çalgısı' şenliği düzenleniyor. Bu yıl da arife gününde Müzisyen Kıraathanesi'nde toplanan mahalleli ve Balkan göçmenleri, düzenledikleri şenlik ile sokaklarda müzik, dans ve coşku dolu kutlamalar yaptı. 7'den 77'ye yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, mahallelilerin bir araya gelerek bayramı karşıladığı sokak şenliğine dönüştü. Şenliğe katılan küçük yaştaki çocukların da klarnet ve trampet çalarak, korteje eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Bayramı neşe ve mutlulukla karşılamayı amaçladıklarını belirten Balkan göçmenleri, bu geleneğin eskilere dayandığını belirtti.

'EĞLENEREK BAYRAMI COŞKU İLE KARŞILIYORUZ'

Çamdibi Bandosu'nda trampet ile davul çalan Halil İbrahim Yaman (62), "'Arife Çalgısı' geleneğimiz, 1990 yılından beri devam ediyor. Bornova'da ilk başlatan İsa Altın, kahvelere gelerek bayram öncesi akordeon çalarmış. Bu, zaman içinde gelenek haline dönüştü. Şimdi bu geleneği biz devam ettiriyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın arifesinde tüm mahalleli toplanıyor. Saat 17.00'da başlayan şenliğimiz, akşam saatlerine kadar sürüyor. Hem eğlenerek bayramı coşku ile karşılıyoruz hem de yeni yetişen müzisyenler kendini gösteriyor. Şu anda İzmir'de, Şemikler'de ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde ve Aydın illerine de yayılmış durumda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
