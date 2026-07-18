Konya'da hava ambulansı rahatsızlanan hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Arife Beşbadem, kalp ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Arife Beşbadem'in (81) yapılan kontrollerde kalp ve akciğer rahatsızlığının bulunduğu anlaşıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Beşbadem, Millet Bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun