Edirne'de asırlardır süren arife günü şeker toplama geleneği

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Geçkinli köyünde çocuklar, arife günü geleneği olarak şeker toplamak için köyü dolaştı. 7'den 70'e tüm köy halkı bu geleneği yaşatarak bayram sevincini paylaştı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde yüzlerce yıldır süren arife günü çocukların şeker toplama geleneği, bu yıl da devam etti.

Minikler, ellerine aldıkları küçük torbalarla köyü dolaşarak büyüklerin bayramını kutladı ve şekerleri topladı. Çocuklar, torbalarını doldurmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kapı kapı dolaşan çocuklar, topladıkları şekerleri daha sonra aileleriyle birlikte yedi.

Geleneğe katılan 7'den 70'e tüm köy halkı, asırlık bu geleneği yaşatarak bayram sevincine ortak oldu. Çocukluğunda şeker toplayan köy sakinleri ise şimdi geleneği sürdürmek ve çocukların mutluluğunu paylaşmak için şeker dağıttı.

Asırlardır devam eden bu gelenek, Geçkinli köyünü bayramlarda adeta şeker tadında bir coşkuya büründürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Üç çilek transferi birden! İşte o isimler
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti