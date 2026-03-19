Haberler

Esenler Belediyesinden arife günü mezarlıklara ulaşım hizmeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, arife gününde mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 ile 13.00 arasında, Dörtyol Meydanı'ndan kalkan araçlarla vatandaşlar Yayla, Yeşil Yayla, Ayazağa, Kayabaşı ve Kilyos mezarlıklarına götürüldü.

Ücretsiz servis hizmetiyle mezarlıklara giden yaklaşık 400 kişi yakınlarının kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Arife günü kabir ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar geldikleri araçlarla Esenler'e döndü.

Annesinin kabrini ziyaret eden Emine Karaca, "Bayram öncesi annemin kabrini ziyaret etmeye her zaman özen gösteririm. Belediyemizin desteğiyle kolaylıkla mezarlığa gideceğim. Dualarımı edip, mezarı temizleyeceğim. Sevdiklerimiz aramızda olmayınca bayramların tadı eksik kalıyor. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, herkesin bayramı huzur içinde geçsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

