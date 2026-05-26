Arife günü pazarda bayramlık hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kurban Bayramı arifesinin Salı gününe denk gelmesiyle tarihi Salı Pazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar uygun fiyatlı giysi almak için kıyafet tezgahlarına akın etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kurban Bayramı arifesinin Salı gününe denk gelmesi, tarihi Salı Pazarı'nda yoğunluğu artırırken en fazla ilgiyi ise giysi tezgahları gördü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle kıyafet satan tezgahlara yöneldi. Çocuk, kadın ve erkek giyim ürünlerinin yer aldığı tezgahlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşların büyük bölümü mağazalara göre daha uygun fiyatlı olduğu için pazarı tercih etti. Bu durum hem alıcıların hem de satıcıların yüzünü güldürürken, pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, uygun fiyat ve çeşitlilikten memnun olduklarını dile getirdi. Esnaf ise bayram arifesi yoğunluğunun satışlara olumlu yansıdığını belirtti. Gün boyu süren hareketlilik nedeniyle birçok tezgahta ürünlerin hızlı şekilde tükendiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
