Elazığ Valisi görev başındaki ekiplerle bayramlaştı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, arife günü görevi başındaki polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, arife günü görevleri başında bulunan polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi. İlk olarak Bingöl yolunda bulunan kontrol noktasına giden Vali Hatipoğlu ve beraberindeki heyet, görevi başındaki polis ekipleriyle bir araya gelerek bayramlaştı. Daha sonra yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Hatipoğlu, sürücüleri kurallara uyması gerektiği konusunda uyardı. Polis ekipleri tarafından da sürücülere çikolata ikramı yapıldı. Vali Numan Hatipoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Hankendi Jandarma Kontrol noktasına geçerek jandarma personelleriyle bayramlaştı.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eden Vali Hatipoğlu, "Kurban Bayramı'nın huzur ve esenlik içerisinde geçmesi için ekiplerimiz sahada sürekli olarak çalışmaktalar. Bayram tatilinin başladığı andan itibaren yoğunluğu uygun olarak ekiplerimiz sahada bulunmaktalar. Bu anlamda bizde hem kendileriyle hemde vatandaşlarımızla bayramlaşmak için kontrol noktalarımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Emniyetimizin ve jandarmamızın kontrol noktalarını ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle biz Elazığ'da vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram geçirmeleri için ekiplerimiz 24 saat esasıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecekler. Bugün arife, bizler öncelikle şehit ailelerimizle birlikte şehitliklerimizde bayramlaştık. Akabinde valiliğimizde resmi bir bayramlaşma programı gerçekleştirdik, ondan sonra da şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram aynı zamanda başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'dan Afrika içlerine kadar pek çok noktada ihtiyacımız olan huzurun, esenliğin ve güvenliğin sağlanmasına vesile olur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı