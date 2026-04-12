Kedisiyle stadyuma gelen minik taraftar bu sefer de Bursaspor'un yanında

Eskişehirspor taraftarı dokuz yaşındaki Arife Masal Sarıtaş, kedisiyle birlikte Bursaspor'un maçını izlemek üzere stadyuma geldi. Sarıtaş, kedisinin siyah-kırmızılı kıyafetini giydirerek ilgi çekti.

Eskişehirspor taraftarı Arife Masal Sarıtaş, Ankara Demirspor maçında Bursaspor'a destek vermek için kedisiyle birlikte stadyuma geldi.

Dokuz yaşındaki Arife Masal Sarıtaş, geçtiğimiz hafta oynanan Eskişehirspor - Kütahyaspor maçına kedisiyle birlikte gelmiş, stadyumda ilgi odağı olmuştu. Sarıtaş, bu sefer de Bursaspor'u desteklemek için Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'na geldi. Evde siyah-kırmızılı kıyafetini giydirip de maça getirdiği kedisiyle birlikte iki taraftar grubu tarafından da dikkatini toplayan Sarıtaş, maça bu şekilde gelmekten keyif aldığını belirtti.

"Kedim ve babamla birlikte Bursaspor'u desteklemeye geldik"

Maça kedisiyle gelen Arife Masal Sarıtaş, "Bugün burada olmak güzel bir duygu, gayet iyi hissediyorum. Bursaspor'un maçı var. Bugün Eskişehirspor'un maçı yoktu. Bursaspor'u desteklemeye geldik kedim ve babamla birlikte. Yaklaşık bir yıldır besliyorum. Kedimle bazen fotoğraf çekinmek istiyorlar bazen de sevmek istiyorlar, hoşuma gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
