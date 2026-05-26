Dodurga'da arife günü mezarlıklar ziyaret edildi
Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti, çiçek bıraktı ve mezarların bakımını yaptı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Ziyaret sırasında mezarlara çiçek bırakan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını rahmet ve özlemle andı.
Bazı vatandaşların mezarların bakımını yaptığı görüldü.
Mezarlıklarda arife günü dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan