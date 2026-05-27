Kurban Bayramı'nda İzmir'de Kurban Kesimi Nedeniyle 454 Kişi Yaralandı

İzmir'de Kurban Bayramı'nın arife ve ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 454 kişi hastaneye başvurdu. Bunlardan 55'i ambulansla taşınırken, 399'u ayakta tedavi edildi.

(İZMİR) - İzmir'de Kurban Bayramı'nın arife günü ve ilk gününde toplam 454 kişinin kurban kesimi nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmeye çalışırken bu yıl da yaralanma vakaları yaşandı.

İzmir'de bayram namazının ardından pek çok vatandaş, kurban ibadetini yerine getirdi. Kurban kesimi sırasında bu yıl da bazı vatandaşlar, bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis verilerine göre; 26 Mayıs saat 15.00 ve 27 Mayıs saat 15.00 arasında kurban kesimi nedeniyle toplamda 454 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralıların 55'inin ambulans ile hastaneye taşındığı ifade edilirken 399 hastanın ise hastanelere ayakta başvuru yaptığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
