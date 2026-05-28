İsrail'in Gazze'ye saldırısında ağır yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine arife günü düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin medyasında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Halil el-Kurd'un hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine bayram arifesine denk gelen 26 Mayıs Salı günü İHA ile saldırı düzenlemişti. Kurd, saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.