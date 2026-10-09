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Düzce'de tarla yolunda devrilen patpatta Arife Aydoğan öldü, sürücü yaralandı

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Düzce'de tarla yolunda devrilen patpatta Arife Aydoğan öldü, sürücü yaralandı
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Düzce'nin Aybaşı köyünde tarla yolunda virajda devrilen patpatta sürücü F.A. ve yanındaki Arife Aydoğan yola savruldu. Arife Aydoğan hayatını kaybetti, yaralanan sürücü F.A. hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Musa KESKİN/DÜZCE, – DÜZCE'de tarla yolunda virajda patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada Arife Aydoğan (55) hayatını kaybetti, sürücü F.A. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aybaşı köyünde meydana geldi. Tarla yolunda F.A. idaresindeki patpat virajda devrildi. Sürücü F.A. ve yanındaki Arife Aydoğan yola savruldu. İhbar ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Arife Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arife Aydoğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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