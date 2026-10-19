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Milli judocu Arife Aydınoğlu Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Milli judocu Arife Aydınoğlu Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Denizlili milli sporcu Arife Aydınoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 48 kg kategorisinde gümüş madalya kazandı. Finalde Bosna Hersekli rakibiyle altın madalya için yarışan Aydınoğlu ikinci olurken, 44 kg'da yarışan Şirin Yolcu yedinci oldu.

Denizlili milli sporcu Arife Aydınoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonasının 48 kg kategorisinde Balkan ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Balkan Judo Birliği ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası, 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın Arta kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Denizli'yi Arife Aydınoğlu ile Şirin Yolcu temsil etti.

48 kilogram kategorisinde mücadele eden Arife Aydınoğlu, çeyrek finalde Romanyalı rakibini, yarı finalde ise Bosna Hersekli rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde yine Bosna Hersekli sporcu ile altın madalya için yarışan sporcumuz, müsabaka sonunda ikinci olarak şampiyonayı tamamladı. Başarılı performansıyla Balkan ikincisi olan Arife Aydınoğlu, kürsüde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 44 kg'da Denizli'yi temsil eden bir diğer sporcu Şirin Yolcu ise organizasyonu yedinci olarak tamamladı.

Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Denizlili sporcuların ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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