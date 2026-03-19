Kayseri'de asırlık 'bayram yahnisi' geleneği

KAYSERİ'de yüzyıllardır sürdürülen 'yahni' geleneği için hazırlıklar başladı. Malzemeleri arife günü hazırlanan ve bayram sabahı pişirilen nohutlu bayram yahnisi, soyulmuş nohut, salça, yağ ve pehli adı verilen koyunun kaburga eti veya but etinden oluşan bir yemek olarak sofralara taşınıyor.

Kentte yüzyıllardır sürdürülen 'yahni' geleneği özellikle kent merkezinde doğup büyüyen aileler tarafından devam ettiriliyor. Bayramın değişmez tadı olarak nitelendirilen nohutlu bayram yahnisi için arife günü akşamından 10-12 baş soğan ince ince doğranarak sabaha kadar suda bekletilip, acısının çıkması sağlanıyor. Kişi sayısına göre nohut yine akşamdan suda bekletilip, sabah pişirilmeden önce kabukları tahta bir takoz, elek veya el yardımıyla bastırılıp sürtülerek soyuluyor. Bir tencereye soğan, kabuğu soyulmuş nohut, salça, yağ ve pehli adı verilen koyunun kaburga eti veya but eti ile birlikte bayram sabahı pişiriliyor. Arife gününden hazırlıkları tamamlanan ve bayram sabahı pişirilen yahni daha sonra büyüklerin de toplandığı sofralara taşınıyor.

'BAYRAM GÜNÜ SABAHI PİŞİRİLİR'

Kentte aşçılık yapan ve yahni yemeğinin Kayseri'nin bayram geleneklerinden biri olduğunu söyleyen Yaşar Koçer, "Güzel bir yahni yapmak için akşamdan nohudu ıslatmamız gerekir. Nohudu 12 saat ıslattıktan sonra sabah soğanıyla, kuzu etiyle ya da dana etiyle de olur. Eti kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Nohudumuzu haşlıyoruz. Arife gününden yahni hazırlanır. Bayram günü sabahı da pişirilir" dedi.

'TADINA DOYUM OLMAZ'

Kayseri'de dini bayramlarda ailenin en büyüğünün evinde toplanılarak, bu yemeğin yenildiğini anlatan Koçer, "Geleneksel bayram kahvaltısı için büyüklerin evinde toplanılır. Orada gelen misafirlere özellikle yahni verilir. Kayseri'de bayram sofrasında yahni olmazsa olmazdır. Bu kültürlerin yaşatılması lazım. Eskiler nasıl yapıyorsa, bizim de bunları devam ettirmemiz gerekiyor. Ramazanda, ramazan davulcusunu bilmeli. Bu kültür gençlere de geçmeli diye düşünüyorum. Kayseri'de yahniler güzel yapılırsa güzel oluyor. Ürün güzel olursa ve biraz da el lezzeti olursa yahninin tadına doyulmaz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı