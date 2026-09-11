Haberler

Uzmanından çocuklara günde en az iki kez diş fırçalama önerisi

Uzmanından çocuklara günde en az iki kez diş fırçalama önerisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekerek, günde en az iki kez diş fırçalama önerisinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekerek, günde en az iki kez diş fırçalama önerisinde bulundu.

Kaptan, yapıtığı yazılı açıklamada, okulların açılmasına kısa bir süre kala çocukların diş kontrolünden geçirilmesinin önemine değinerek, yapılacak kontroller sayesinde henüz belirti vermeyen çürüklerin ve diğer ağız-diş problemlerinin erken dönemde tespit edilebileceğini ifade etti.

Diş ağrısının çocukların günlük yaşamını ve eğitim hayatını olumsuz etkileyebileceğine vurgu yapan Kaptan, özellikle ön dişlerde görülen çürüklerin çocukların özgüvenini de zedeleyebileceğini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılında çocukların beslenme alışkanlıklarının da diş sağlığı açısından önem taşıdığını aktaran Kaptan, beslenme çantasında sağlıklı seçeneklere yer verilmesini, şekerli yiyecek ve içeceklerin ise sınırlandırılmasını önerdi.

Diş fırçalama alışkanlığının çocukların ağız ve diş sağlığında temel unsurlardan biri olduğunu, özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasının ve bu alışkanlığın erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaptan, "Çocukların dişlerini günde en az iki kez, yaklaşık iki dakika fırçalamalarını öneriyoruz. Özellikle gece yatmadan önce yapılan fırçalama çok önemli. Küçük çocuklarda ise ailelerin fırçalamayı mutlaka takip etmesi gerekiyor. Diş fırçalama alışkanlığı belli bir yaşta değil, ilk dişin çıkmasıyla birlikte başlatılmalı. Çocuk kendi dişini fırçalamayı öğrenebilir ama küçük yaşlarda tek başına etkili bir temizlik yapmasını beklememeliyiz. Bu nedenle aile desteği uzun süre devam etmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor

Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi