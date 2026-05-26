Haberler

Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi

Lüleburgaz'da arife günü motosiklet denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet ve evrak kontrolleri yoğunlaştırıldı. Polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içindeki motosiklet denetimleri artırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet ve evrak kontrolleri yapıldı. Özellikle yoğun cadde, kavşak ve ana güzergahlarda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri sürücülere yaptığı uyarıda, "Bayram sevince dönüşsün, acıya değil. Lütfen kasksız trafiğe çıkmayın ve trafik kurallarına uyun" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde kask kullanmayan ve eksik evrakla trafiğe çıkan sürücüler hakkında işlem yapılırken, uygulamaların gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli'den çarpıcı hamle! Önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi

Ünlü Türk oyuncunun şaşırtan değişimi! Elon Musk'a benzettiler
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum

Galatasaraylıları sinirlendiren gelişme