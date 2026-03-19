Haberler

Terzibaba Mezarlığı'nda arife günü yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı arifesinde Erzincan'daki Terzibaba Mezarlığı, birçok ziyaretçi ile doldu. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için dua edip, kabirlerini ziyaret etti.

Bayram öncesinde yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren kabir ziyaretinde bulunarak hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Terzibaba Türbesi ve mezarlık çevresinde arife günü başlayan yoğunluğun bayramın birinci gününde de devam etmesi bekleniyor. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar mezarları temizlerken, bazıları kabirlere dikilen çiçekleri suladı.

Yakınlarını ziyarete gelen Osman Güneş, bayram arifesinde kabir ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Eşimizi dostumuzu bu bayramın arifesinde ziyaret ederek dualarımızı yaptık. Bu sene hem arife günü mezarlık çok kalabalık oldu." dedi.

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Erzincan'a gelen bir başka vatandaş ise Terzibaba Türbesi ve mezarlığı ziyaret ederek hem yakınları hem de Terzibaba için dua ettiklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

