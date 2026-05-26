Ordu'da arife gününde çocuklara şeker dağıtma geleneği sürdürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi'nde yüzyıllardır devam ettirilen arife gününde çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirildi.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinleri, öğle namazı için camiye çocuklarıyla geldi. Namazın ardından muhtarlık ile Karaoluk Mahallesi Derneği işbirliğinde temin edilen şekerler, tencere ve kutulara konularak karıştırıldı.

Şekerler daha sonra cami önünde sıraya giren çocuklara eşit miktarda dağıtıldı. Program, duaların ardından sona erdi.

Karaoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklama, çocuklara bayram şekeri dağıtma geleneğinin yaklaşık 200 yıldır devam ettiğini belirterek, mahalle sakinleri olarak geleneğe sahip çıktıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi geleneği tekrarladıklarını ifade eden Çapkın, çocukların ve ailelerin çok mutlu olduğunu kaydetti.