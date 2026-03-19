Denizli'de arife günü şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi
Denizli'de Ramazan Bayramı arifesinde kent protokolü şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretlerde bulundu.
Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler arife günü nedeniyle Asri Mezarlık'taki Denizli Şehitliği'ni ziyaret etti.
Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Mezarlığa sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler de kabirlerin temizliğini yapıp dua etti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek